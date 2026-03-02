Am Samstag kracht es in Weil im Schönbuch. Beide Unfallbeteiligte geben an, bei Grün gefahren zu sein. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Am Samstag hat es gegen 10.50 Uhr im Kreuzungsbereich der Hauptstraße und der Seesteige in Weil im Schönbuch gekracht. Wie die Polizei berichtet, stießen ein 34-jähriger Ford-Fahrer und eine 74-Jährige in einem VW zusammen. Beide gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Die Schadenshöhe ist bislang unklar. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0 70 31 / 13-25 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de

 