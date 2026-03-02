Am Samstag kracht es in Weil im Schönbuch. Beide Unfallbeteiligte geben an, bei Grün gefahren zu sein. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Wolfgang Berger 02.03.2026 - 13:23 Uhr

Am Samstag hat es gegen 10.50 Uhr im Kreuzungsbereich der Hauptstraße und der Seesteige in Weil im Schönbuch gekracht. Wie die Polizei berichtet, stießen ein 34-jähriger Ford-Fahrer und eine 74-Jährige in einem VW zusammen. Beide gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Die Schadenshöhe ist bislang unklar. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0 70 31 / 13-25 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de