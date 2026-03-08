Bei einem Unfall wurden in Weilheim fünf Autos beschädigt. Ein betrunkener Fahrgast hatte einem Taxifahrer in den Arm gegriffen, sodass der Wagen von der Straße abkam.

Andreas Pflüger 08.03.2026 - 14:10 Uhr

Am frühen Samstagmorgen ist in der Weilheimer Lerchenstraße ein Verkehrsunfall passiert, bei dem ein Taxi von der Fahrbahn abkam und im Anschluss mit vier geparkten Fahrzeugen kollidierte. Gegen 4.30 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Taxi durch die Lerchenstraße, mit einem 46 Jahre alten Fahrgast auf dem Beifahrersitz.