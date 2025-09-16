Die Polizei bittet nach einem Unfall in Weilheim (Kreis Esslingen) um Zeugenhinweise. Ein Kind war angefahren worden, dann aber weitergefahren. Ob es verletzt wurde, ist unklar.

Robert Korell 16.09.2025 - 14:22 Uhr

﻿ Ein Kind auf einem Fahrrad ist am Montagabend in Weilheim (Kreis Esslingen) mit einem Auto zusammengestoßen und danach weggefahren. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 19.40 Uhr in der Oberen Grabenstraße. Ein 20-Jähriger fuhr dort mit einem Audi in Richtung einer Tankstelle, als ein Mädchen auf einem Fahrrad an der Ampel Weilerweg die Straße überquerte.