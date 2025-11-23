Auf dem Weg zu einem Einsatz fährt ein Rettungswagen langsam bei Rot über eine Kreuzung. Trotz Blaulicht und Martinshorn kommt es zu einer Kollision.

red/dpa 23.11.2025 - 12:37 Uhr

Ein Auto ist auf einer Kreuzung in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Der Rettungswagen war mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Beide Sanitäter wurden leicht verletzt. Sie seien wahrscheinlich gerade auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, sagte ein Polizeisprecher.