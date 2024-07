Weil er laut der Polizei zu viel getrunken hat, ist ein 47-Jähriger am Samstagabend in Weinstadt in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

cl 28.07.2024 - 10:47 Uhr

Ein 47-Jähriger war laut Polizei am Samstag gegen 20 Uhr betrunken in einem Ford auf der Straße zwischen Endersbach und Strümpfelbach unterwegs, als er in einer Kurve auf Höhe der Abzweigung zur Seemühle auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit einem entgegenkommenden Seat eines 31-Jährigen zusammenstieß. Durch den Unfall wurden der 31-Jährige sowie der 45-jährige Beifahrer im Ford leicht verletzt.