Eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin missachtet laut der Polizei eine rote Ampel, es kommt zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Drei Menschen werden verletzt, einer davon schwer.

wei 19.07.2024 - 10:33 Uhr

Am Donnerstagabend sind bei einem Unfall in Weinstadt drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Gegen 19.45 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Landesstraße von Waiblingen in Richtung Strümpfelbach. An der Einmündung zur B 29 missachtete sie laut der Polizei eine rote Ampel. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 55-Jährigen, welche von der B 29 nach links in Richtung Waiblingen abbiegen wollte.