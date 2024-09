Unfall in Weissach im Tal

Ein 72-jähriger Traktorfahrer hat am Dienstagnachmittag einen 16-Jährigen übersehen, der mit seinem Kleinkraftrad in Weissach im Tal unterwegs war. Der Jugendliche wurde vom Traktor überrollt und schwer verletzt.

04.09.2024

Ein Jugendlicher ist am Dienstag gegen 17.40 Uhr im Weissacher Ortsteil Hohnweiler von einem Traktor überrollt und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 16-Jährige auf einem Kleinkraftrad auf der Weissachstraße in Richtung Einmündung Hohnweiler unterwegs gewesen. Der 72-jährige Fahrer eines Traktor bog dort links in Richtung Hohnweiler ab und übersah dabei den entgegenkommenden 16-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Jugendliche vom Hinterrad des Traktors überrollt wurde.