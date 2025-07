Eine Vierjährige ist an einer Fußgängerampel unvermittelt bei Rot auf die Straße getreten und von einem Auto erfasst worden.

Luisa Rombach 15.07.2025 - 11:10 Uhr

In Weissach hat sich am Montagmorgen ein Unfall am Rand der Leonberger Straße ereignet. Ein vierjähriges Mädchen stand bei Rot mit seiner Mutter an einer Fußgängerampel. Als eine 54-jährige Frau in einem Mercedes an der Ampel vorbeifuhr, betrat das Mädchen plötzlich die Straße.