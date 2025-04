Unfall in Welzheim

Ein elf Jahre alter Radfahrer stürzt auf einer abschüssigen Strecke in Welzheim. Offenbar wurde ihm ein Bremsmanöver zum Verhängnis.

Annette Clauß 09.04.2025 - 10:36 Uhr

Auf der abschüssigen Helmut-Glock-Straße in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagmittag ein Junge schwer verunglückt. Nach den Angaben der Polizei war der Elfjährige mit seinem Fahrrad die Straße hinunter gefahren. Auf dem Weg bremste er laut Polizei so stark mit der Vorderbremse, dass er über den Lenker nach vorne und auf die Straße geschleudert wurde.