Ein Motorradfahrer wird in Winnenden am Sonntagnachmittag schwer verletzt, als eine Autofahrerin an einer Einmündung offenbar die Vorfahrt missachtet.

Chris Lederer 22.06.2026 - 10:41 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Winnenden schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete eine 27-jährige BMW-Fahrerin am Sonntag gegen 14.30 Uhr an der Einmündung der Landstraße 1140 und der Kreisstraße 1913 die Vorfahrt des 57-Jährigen. Das Auto kollidierte mit dem Motorrad, der Fahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden an dem Auto und dem Motorrad schätzt die Polizei auf insgesamt rund 25.000 Euro.