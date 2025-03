Beim Anfahren mit seinem Auto legt ein Senior aus Versehen den Rückwärts- anstatt des Vorwärtsganges ein – dabei richtet er nicht nur Schaden an, sondern verletzt sich auch selbst.

Sascha Sauer 28.03.2025 - 10:59 Uhr

Eigentlich wollte ein 95 Jahre alter Mann in Winnenden ( Rems-Murr-Kreis ) am Donnerstag nur mit seinem Mercedes losfahren, aber weil er aus Versehen den Rückwärts- anstatt des Vorwärtsganges einlegte, richtete er Schaden an. Wie die Polizei berichtete, wollte der Senior gegen 11.15 Uhr in der Silberpappelstraße zunächst anfahren, fuhr dann aber rückwärts auf ein Privatgrundstück. Hierbei beschädigte er unter anderem eine Hecke und Dekoration.