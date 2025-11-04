In der Schwaikheimer Straße in Winnenden rammt am Montagmittag ein KIA einen parkenden Peugeot und bleibt auf der Seite liegen. Die Fahrerin muss befreit werden.

Chris Lederer 03.11.2025 - 17:28 Uhr

An der Schwaikheimer Straße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall mit spektakulärem Verlauf ereignet. Gegen 12 Uhr fuhr eine 59-Jährige in einem KIA laut Polizeiangaben aus Unachtsamkeit auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot auf. Durch die Wucht des Aufpralls kippte ihr Pkw auf die Seite und blieb liegen.