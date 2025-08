Bei einem Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto ist am Sonntag ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Die beteiligte Autofahrerin stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.

Laureta Nrecaj 04.08.2025 - 13:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Wolfschlugen (Landkreis Esslingen) ist ein 17-Jähriger am Sonntagabend schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Jugendliche gegen 18.30 Uhr mit einem E-Scooter auf der Hauffstraße in Richtung Waldfriedhof unterwegs, als er an der Kreuzung zur Reinhardtstraße offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW missachtete.