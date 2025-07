Unfall in Zuffenhausen

Ein Skoda-Fahrer fährt verbotenerweise auf einer Busspur, als ein Audi-Fahrer aus einer Parkhauszufahrt einbiegt – es kommt zur Kollision. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 17.07.2025 - 17:03 Uhr

Bei einem Unfall zwischen einem Skoda und einem Audi in der Nordseestraße in Stuttgart-Zuffenhausen ist am Mittwochnachmittag ein Schaden von rund 6000 Euro entstanden. Der 35-jährige Skoda-Fahrer hatte offenbar verbotenerweise die Busspur genutzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.