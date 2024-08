Ein Radfahrer kommt am Montagabend aus noch nicht geklärten Gründen in Zuffenhausen von der Fahrbahn ab und erleidet beim Sturz schwere Verletzungen.

Christine Bilger 13.08.2024 - 16:00 Uhr

Nach einem Sturz in Zuffenhausen ist ein Radfahrer am Montagabend gestorben, meldet die Polizei. Der 67-Jährige wurde nach dem Sturz noch in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er aber noch am Abend seinen schweren Verletzungen erlegen.