Ein 23-Jähriger ist offenbar viel zu schnell unterwegs, zudem besteht laut Polizei der Verdacht auf Drogen. Sechs Fahrzeuge werden beschädigt, zwei Menschen leicht verletzt.
Ein Taxi kracht in den Eingang eines Pizza-Lieferservices, sechs Fahrzeuge sind beschädigt und zwei Personen verletzt. Zunächst erwies sich die Lage nach einem Unfall am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr an der Kreuzung Bönnigheimer-/Kirchtalstraße in Stuttgart-Zuffenhausen offenbar selbst für die Polizei als unübersichtlich. Erst langsam kristallisierte sich heraus, dass als Verursacher ein 23-jähriger Fahrer eines Mietwagens verantwortlich zeichnete. Dieser war in der 30er Zone offenbar viel zu schnell unterwegs, zudem besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand.