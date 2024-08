Ein Lkw kommt bei Köln von der Fahrbahn ab, durchbricht das Geländer - und stürzt in die Tiefe. Der Fahrer hat den Unfall überlebt. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen - auch im Fernverkehr.

dpa 23.08.2024 - 17:39 Uhr

Kerpen - An einem Bahnhof in Kerpen westlich von Köln ist ein Lastwagen von einer Brücke auf Gleise gestürzt. Der 42 Jahre alte Fahrer habe bei dem Unfall am Mittag so schwere Verletzungen erlitten, dass er intensivmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt werden müsse, teilte die Polizei mit. Ein bei ihm durchgeführter Drogentest habe ein positives Ergebnis ergeben. Daraufhin sei die Entnahme einer Blutprobe angeordnet worden.