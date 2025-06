Mann fährt in Passau mit Auto in Menschengruppe

Wieder ist ein Fahrer mit seinem Wagen in eine Menschengruppe gerast. Die Hintergründe sind unklar.

dpa 07.06.2025 - 17:56 Uhr

Passau - In Passau ist ein Mann mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren. Die Polizei schloss nicht aus, dass er das Fahrzeug bewusst in die Menschengruppe gelenkt hat. Die Anzahl der Verletzten und die Schwere ihrer Verletzungen war zunächst nicht bekannt.