Unfall mit drei Autos in Fellbach

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitag in Fellbach ereignet. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro.

alp 21.09.2024 - 17:17 Uhr

Am Freitag ist es in Fellbach zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Ford Transit gegen 14.15 Uhr die Siemensstraße in Richtung Höhenstraße. Aus Unachtsamkeit bemerkte der 55-Jährige zu spät, dass die beiden vor ihm fahrenden Autos wegen der dortigen Baustelle abbremsten.