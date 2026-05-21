In Winnenden kommt es am frühen Mittwochabend zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Der Sachschaden ist erheblich – jetzt hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Sascha Sauer 21.05.2026 - 15:43 Uhr

In Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet. Jetzt sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Gegen 17.30 Uhr wollte eine 42-jährige Fahrerin mit ihrem Smart in der Straße Buchenhain vom Fahrbahnrand anfahren. Dabei übersah sie offenbar den Audi eines 19-Jährigen, der gerade die Straße entlang fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.