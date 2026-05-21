In Winnenden kommt es am frühen Mittwochabend zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Der Sachschaden ist erheblich – jetzt hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

In Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet. Jetzt sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Gegen 17.30 Uhr wollte eine 42-jährige Fahrerin mit ihrem Smart in der Straße Buchenhain vom Fahrbahnrand anfahren. Dabei übersah sie offenbar den Audi eines 19-Jährigen, der gerade die Straße entlang fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

 

Der Schaden an beiden Fahrzeugen summiert sich nach ersten Schätzungen auf rund 22.500 Euro. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum genauen Ablauf geben können, sich beim Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195/6940 zu melden.