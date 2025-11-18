Eine neue Gedenktafel erinnert an jenen Tag im Kalten Krieg, an dem eine amerikanische Atomrakete brannte – und Sechselberg nur um Haaresbreite verschont blieb.
Es ist der 24. Februar 1981. Ein Dienstag, an dem Sechselberg, heute ein Teilort von Althütte (Rems-Murr-Kreis), beinahe von der Landkarte gelöscht worden wäre. An jenem Wintertag schiebt sich ein amerikanischer Militärkonvoi keuchend die Steige von Auenwald hinauf nach Sechselberg. Drei Fahrzeuge, das letzte ein schwerer Sattelschlepper. Darauf, gut getarnt unter einer Plane: eine Pershing-Rakete. Reichweite: bis zu 1800 Kilometer. Bestückbar mit einem Atomsprengkopf.