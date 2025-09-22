Ein kleiner Junge fährt mit seinem Laufrad auf die Straße und wird von einem Streifenwagen erfasst. Das Kind ist noch im Krankenhaus.

jbr/dpa/lsw 22.09.2025 - 15:52 Uhr

Nach einem Unfall mit einem Polizeiauto in Leutkirch im Allgäu ist ein verletzter Vierjährige nach wie vor in einer Klinik. Die Verletzungen des Jungen hätten sich nach derzeitigem Stand jedoch als weniger schwerwiegend herausgestellt als zunächst angenommen, teilte die Polizei mit. Zunächst hatten die Beamten mitgeteilt, der Junge habe sich schwere Verletzungen zugezogen.