Von Polizeiauto erfasster Fünfjähriger war in Begleitung

Nach dem Tod eines Fünfjährigen in Kassel, der von einem Streifenwagen angefahren wurde, laufen die Ermittlungen zum Unfallhergang. Klar ist nun: Er war nicht allein unterwegs.

dpa 25.07.2024 - 12:29 Uhr

Kassel - Der fünfjährige Junge, der in Kassel von einem Streifenwagen erfasst wurde und später starb, ist zum Zeitpunkt des Unfalls in Begleitung seiner Mutter gewesen. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel. Zunächst war unklar gewesen, ob das Kind am Dienstagabend allein unterwegs war. Zuvor hatte die "Hessisch/Niedersächsische Allgemeine" (HNA) berichtet.