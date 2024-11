Taxi kracht in Elektro-Fiat

Auf der Bundesstraße 295 bei Ditzingen hat es am Dienstagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Zwei Personen wurden schwer verletzt, die Strecke musste immer wieder voll gesperrt werden.

Marius Venturini 05.11.2024 - 17:44 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 295 zwischen Weilimdorf und Ditzingen sind am Dienstagmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Nach bisher unbestätigten Zeugenaussagen prallte gegen 12.30 Uhr ein Taxi – ein Ford-Van – auf Höhe der Anschlussstelle Feuerbach mit großer Wucht in das Heck eines Elektro-Fiat 500. Der Fiat wurde durch den Aufprall mehrere Dutzend Meter nach vorne geschleudert und kam an der linken Leitplanke zum Stillstand.