Auto stürzt Böschung hinab – Hubschrauber fliegen die Verletzten in Kliniken

Zusammen mit zwei Kindern und zwei Jugendlichen war eine 38-Jährige Autofahrerin am Sonntagabend in Erolzheim unterwegs. In einer Linkskurve kam sie von der Straße ab und stürzte die Böschung hinab. Alle Insassen erlitten schwere Verletzungen.

sbr 12.08.2024 - 09:44 Uhr

Gegen 18.15 Uhr war am Sonntagabend eine 38-Jährige mit einem Seat Kombi auf der Straße von Gutenzell-Hürbel in Richtung Edelbeuren unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve kam das voll besetzte Auto von der Straße ab. Beim Versuch gegenzulenken geriet die 38-Jährige auf die Gegenfahrbahn.