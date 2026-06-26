In Maichingen hat jemand ein geparktes Yamaha-Motorrad umgestoßen und dabei einen hohen Sachschaden verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Eddie Langner 26.06.2026 - 10:20 Uhr

Ein Unbekannter hat am Donnerstag im Sindelfinger Stadtteil Maichingen (Landkreis Böblingen) zwischen 14 Uhr und 20.15 Uhr eine im Bartenweg geparkte Yamaha umgestoßen und dabei einen Schaden von rund 3000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, ist bisher noch unklar, ob jemand das Motorrad womöglich mutwillig umgestoßen oder es vielleicht beim Rangieren mit einem Auto touchiert hat.