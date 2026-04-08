Ein Motorradfahrer ist zwischen Prevorst und Gronau in den unbefestigten Seitenstreifen geraten, woraufhin er die Gegenfahrbahn überfährt und schließlich von der Straße abkommt.

Julia Amrhein 08.04.2026 - 11:07 Uhr

Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist am Montagvormittag mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann gegen 10.45 Uhr mit seiner KTM auf der Kreisstraße zwischen Prevorst und Gronau unterwegs, als er nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen geriet und in der Folge dann nach links über die Gegenspur von der Straße abkam.