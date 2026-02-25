 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Polizei registriert immer mehr Unfälle mit E-Scootern im Kreis Esslingen

Unfallbilanz 2025 Polizei registriert immer mehr Unfälle mit E-Scootern im Kreis Esslingen

Unfallbilanz 2025: Polizei registriert immer mehr Unfälle mit E-Scootern im Kreis Esslingen
1
E-Scooter erfreuen sich wachsender Beliebtheit als Fortbewegungsmittel – das macht sich in der Unfallstatistik bemerkbar. Foto: dpa/Uwe Anspach

Noch nie verletzten sich so viele Menschen mit E-Scootern wie 2025. Insgesamt ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Kreis Esslingen leicht gestiegen.

Die schnellen Roller sind für viele ein praktisches Fortbewegungsmittel – und für immer mehr Menschen auch eine echte Gefahr: 2025 ereigneten sich im Kreis Esslingen 83 Unfälle mit E-Scootern. Die Zahl schoss damit im Vergleich mit dem Vorjahr um 113 Prozent nach oben. 62 Menschen wurden dabei verletzt, zehn davon schwer. Das geht aus der jüngst vorgelegten Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Reutlingen hervor.

 

Im Zuständigkeitsbereich der Behörde – dazu gehören die Landkreise Esslingen, Tübingen, Reutlingen sowie der Zollernalbkreis – hat die Zahl der Unfälle mit E-Scootern mit 227 einen neuen Höchststand erreicht. 2024 wurden noch 136 Unfälle registriert, 2021 waren es lediglich 14. „Hier spielen die wachsende Beliebtheit und Verfügbarkeit dieses Verkehrsmittels eine entscheidende Rolle“, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums den massiven Anstieg. Laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft nimmt vor allem die Anzahl privater Scooter rasant zu, Leih-Roller würden nur rund 20 Prozent des Bestands ausmachen.

Die Nutzer von E-Scootern fahren nicht selten unter Alkoholeinfluss

Auch wenn die Zahl bedenklich klingt, ist der Anteil der sogenannten Elektrokleinstfahrzeuge am gesamten Unfallgeschehen relativ gering. Insgesamt verzeichnete das Reutlinger Polizeipräsidium in seinem Zuständigkeitsbereich im vergangenen Jahr 33 847 Verkehrsunfälle. Auffällig ist jedoch: Von den 227 E-Scooter-Unfällen geschahen 23 unter Alkoholeinfluss. Jeder zehnte Unfallbeteiligte fuhr also angetrunken mit dem Gefährt – dabei gilt auch für die E-Rollerfahrer eine 0,5-Promille-Grenze. In zwei Fällen standen die Nutzer unter Drogeneinfluss.

14 975 Verkehrsunfälle haben sich im vergangenen Jahr auf den Straßen und Radwegen im Landkreis Esslingen ereignet

Bei E-Scooter-Unfällen war knapp zwei Drittel der Beteiligten jünger als 24 Jahre, heißt es im Jahresbericht der Polizei. Das ist einfach zu erklären: Die bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnellen Roller darf man schon mit 14 Jahren fahren, man braucht dafür weder eine Fahrerlaubnis noch eine Mofa-Prüfbescheinigung. Und das große Angebot an Leih-Rollern animiert vor allem Jugendliche zur Nutzung. Häufig auch zu übermütigem Gebrauch, stellt der Unfallforscher Siegfried Brockmann von der Björn-Staiger-Stiftung fest: „Was wir oft sehen, sind Spaßfahrten zu zweit oder sogar zu dritt.“

Die Zahl der Unfälle im Kreis Esslingen ist 2025 leicht gestiegen. Foto: imago/Bihlmayerfotografie

Sieben Menschen verloren ihr Leben im Straßenverkehr

Der polizeilichen Statistik zufolge ereigneten sich im Kreis Esslingen im vergangenen Jahr 14 975 Unfälle im Straßenverkehr, das sind 106 mehr als im Jahr zuvor. Sieben Menschen verloren dabei ihr Leben, 200 wurden schwer und 1456 leicht verletzt. Erfasst wurden zum Beispiel 4850 Unfälle mit Pkw und 570 mit Lastwagen. Die Zahl der Fußgängerunfälle liegt mit 164 nahezu auf Vorjahresniveau.

Unsere Empfehlung für Sie

Esslingen-Weil: Unfall mit drei Toten – warum darf der Angeklagte noch Auto fahren?

Esslingen-Weil Unfall mit drei Toten – warum darf der Angeklagte noch Auto fahren?

In Esslingen hat der Prozess gegen den Unfallfahrer von Esslingen-Weil begonnen. Wie kann es sein, dass der Mann noch seinen Führerschein hat?

Hingegen sind im vergangenen Jahr im Kreisgebiet mehr Zweiradfahrer verunglückt als 2024. Bei 204 Motorradunfällen (plus 15) wurden 157 Fahrer und Mitfahrer verletzt, drei Menschen starben. Erfasst wurden zudem 614 Unfälle mit Radfahrern (plus 67), hier gab es drei Todesopfer zu beklagen sowie 96 Schwer- und 437 Leichtverletzte. In der Zahl enthalten sind 243 Unfälle mit Pedelecs. Die Popularität der Fahrräder mit Motorunterstützung schlage sich deutlich in der Unfallbilanz nieder, heißt es seitens der Polizei. Mit zunehmender Nutzung steige die Zahl der Unglücke stetig an.

Laut Polizei sind das die häufigsten Unfallursachen

Fehler beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren führten nach Angaben des Reutlinger Polizeipräsidiums am häufigsten zu Verkehrsunfällen – allein in 1319 Fällen war dies ursächlich für Crashs. Das Missachten der Vorfahrt war mit 834 Fällen die zweithäufigste Unfallursache, gefolgt von zu geringem Abstand (310), mangelnder Verkehrstüchtigkeit (234), nicht angepasste Geschwindigkeit (227), Fehler beim Überholen (108) und Ablenkung (31).

Weitere Themen

Unfallbilanz 2025: Polizei registriert immer mehr Unfälle mit E-Scootern im Kreis Esslingen

Unfallbilanz 2025 Polizei registriert immer mehr Unfälle mit E-Scootern im Kreis Esslingen

Noch nie verletzten sich so viele Menschen mit E-Scootern wie 2025. Insgesamt ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Kreis Esslingen leicht gestiegen.
Von Elke Hauptmann
Diskussion auf Social Media: Sperrzeiten für Radfahrer in Esslinger Fußgängerzonen – ja oder nein?

Diskussion auf Social Media Sperrzeiten für Radfahrer in Esslinger Fußgängerzonen – ja oder nein?

Die CDU-Fraktion in Esslingen will Radler nur noch zu bestimmten Zeiten in der Fußgängerzone. Auf Social Media sorgt diese Forderung für viel Diskussionsbedarf.
Von Lena Fux
Unfallfahrt von Esslingen-Weil: Angeklagter muss Führerschein jetzt doch vorläufig abgeben

Unfallfahrt von Esslingen-Weil Angeklagter muss Führerschein jetzt doch vorläufig abgeben

Im Prozess um den Unfall in Esslingen-Weil mit drei Toten vor dem Amtsgericht Esslingen gab es einen Paukenschlag.
Von Simone Weiß
Gastronomie in Filderstadt: Diesen spektakulären Ausblick gibt’s im neuen Restaurant Kaya Cucina

Gastronomie in Filderstadt Diesen spektakulären Ausblick gibt’s im neuen Restaurant Kaya Cucina

Viele haben es noch gar nicht mitbekommen: Im Obergeschoss des Bernhauser Hotels Kaya hat ein italienisches Restaurant eröffnet. Warum das Lokal erst jetzt durchstarten will.
Von Caroline Holowiecki
Altbach/Plochingen/Beuren: Schnittkurse für alle – und in allen Varianten

Altbach/Plochingen/Beuren Schnittkurse für alle – und in allen Varianten

Obstbäume wollen richtig geschnitten werden. Der OGV Altbach, aber auch das Esslinger Landratsamt, zeigen, wie’s geht. Drei Kurse gibt es speziell für Frauen.
Von Andreas Pflüger
Esslingen plant harten Sparkurs: „Uns fehlt ab sofort die Liquidität“ – Finanzkrise spitzt sich weiter zu

Esslingen plant harten Sparkurs „Uns fehlt ab sofort die Liquidität“ – Finanzkrise spitzt sich weiter zu

Finanzdebakel in Esslingen: Die Stadt muss Millionen an Gewerbesteuern zurückzahlen. Nun steht ein harter Sparkurs mit drastischen Einschnitten an.
Von Melanie Csernak
Gartensaison startet: Welchen Pflanzen dürfen jetzt schon raus? – Expertentipps für den Spätwinter

Gartensaison startet Welchen Pflanzen dürfen jetzt schon raus? – Expertentipps für den Spätwinter

Christrosen, Winterlinge und Hyazinthen. Im späten Winter blüht es in vielen Gärten schon kräftig. Floristinnen und Gärtner aus dem Kreis Esslingen geben Tipps für die Frühblüher.
Von Elisabeth Maier
Einbruch in Esslingen: Unbekannter nimmt Tresor aus Firmengebäude mit

Einbruch in Esslingen Unbekannter nimmt Tresor aus Firmengebäude mit

Ein Einbrecher entwendet einen Tresor aus einem Firmengebäude in Esslingen. Die Polizei steht vor einem Rätsel.
Von Greta Gramberg
Brand auf B 27 bei Aichtal: VW geht in Flammen auf – Fahrerin kommt mit dem Schrecken davon

Brand auf B 27 bei Aichtal VW geht in Flammen auf – Fahrerin kommt mit dem Schrecken davon

Ein VW ist am Montagmorgen auf der Bundesstraße 27 bei Aichtal (Kreis Esslingen) ausgebrannt. So schildert die Polizei das Geschehen.
Von Elke Hauptmann
Einbruch im Landkreis Esslingen: „Mit Trinkgeld geflüchtet“ – Bäckerei in Denkendorf bestohlen

Einbruch im Landkreis Esslingen „Mit Trinkgeld geflüchtet“ – Bäckerei in Denkendorf bestohlen

In Denkendorf (Kreis Esslingen) flüchtet ein Täter nach einem Bäckereieinbruch mit Trinkgeld. Er hinterlässt ein zerbrochenes Fenster und Schäden im Verkaufsraum. Die Polizei ermittelt.
Von Greta Gramberg
Weitere Artikel zu Esslingen Polizei Unfall E-Scooter Kreis Esslingen Straßenverkehr
 
 