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Unfallfahrt Esslingen-Weil Prozess vor dem Amtsgericht: Termin für die Urteilsverkündung angekündigt

Unfallfahrt Esslingen-Weil: Prozess vor dem Amtsgericht: Termin für die Urteilsverkündung angekündigt
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Seit Anfang Februar läuft der Prozess um die Unfallfahrt von Weil. Zuschauer- und Medieninteresses waren vor allem zu Anfang hoch. (Archivbild) Foto: Sebastian Xanke

Trotz des Befangenheitsantrags gegen die Vorsitzende Richterin geht der Prozess um die Unfallfahrt von Weil weiter. Der vierte Verhandlungstag war kurz, aber spannend.

Es ist der Prozess der Überraschungen und unerwarteten Wendungen. Der vierte Verhandlungstag um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil mit drei Toten war überraschend und unerwartet kurz. Nach knapp 20 Minuten war er zu Ende. Wichtige Informationen gab es trotzdem. Bei dem Unfall am 22. Oktober 2024 war ein Fahrzeug in eine Fußgängergruppe gefahren. Die 39-jährige Frau und ihre beiden kleinen Söhne im Alter von drei und sechs Jahren erlagen am Unfallort ihren Verletzungen. Für die Tat muss sich seit Dienstag, 10. Februar, ein 55-Jähriger vor dem Amtsgericht Esslingen verantworten.

 

Die Vorsitzende Richterin machte am vierten Verhandlungstag nicht viele Worte. Dennoch hatte sie Wichtiges mitzuteilen. Am vergangenen Prozesstag hatte zwar ein Verteidiger der als Nebenkläger auftretenden Angehörigen der Opfer einen Befangenheitsantrag gegen sie gestellt. Dieses Verfahren sei auch am Laufen. Es habe bislang aber keinen Einfluss auf den Fortgang der Hauptverhandlung.

Für dessen weiteren Verlauf wurden die vorläufigen Prozessdaten festgezurrt: Ein weiterer Verhandlungstag steht nach dieser Planung am Montag, 13. April, an. Zu diesem Datum könnten die Plädoyers verlesen werden. Das Urteil wird nach aktueller Terminierung am Donnerstag, 23. April, verkündet.

Über den Angeklagten ist nur bekannt, dass er 55 Jahre alt ist und aus Stuttgart stammt. Foto: Sebastian Xanke

Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, hängt aber auch von dem Ergebnis des Befangenheitsantrags gegen die Vorsitzende Richterin ab. Laut Martin Gerlach, Pressesprecher des Amtsgerichts Esslingen, muss sich zunächst einmal die Vorsitzende Richterin selbst zum Vorwurf der Befangenheit äußern. Erkläre sie sich für befangen, sei das Verfahren zu Ende. Erkläre sie sich für nicht befangen, werde sich ein anderer Richter oder eine andere Richterin am Amtsgericht zu der Sache äußern. Stelle er oder sie Befangenheit fest, sei das Verfahren ebenfalls zu Ende.

Angeklagter hat bisher zu allen Vorwürfen geschwiegen

Doch der vierte Prozesstag ging regulär und knapp über die Bühne. Der Angeklagte hat nach Angaben der Vorsitzenden Richterin keine Einträge im Bundeszentralregister. Dort werden laut Bundesjustizministerium „strafgerichtliche Verurteilungen durch deutsche Gerichte, bestimmte Entscheidungen von Verwaltungsbehörden, Vermerke über Schuldunfähigkeit oder besondere gerichtliche Entscheidungen“ festgehalten. Solche strafrechtlichen Auffälligkeiten hat der Angeklagte nicht.

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Er hatte sich während des gesamten bisherigen Verfahrens in Schweigen gehüllt. Über ihn ist nur bekannt, dass er 55 Jahre alt ist und aus Stuttgart stammt. Zudem soll er wegen einer Alkoholkrankheit etwa ein Jahr vor dem Unfall monatelang in stationärer Behandlung gewesen sein. Der bisher stets mit schwarzen Hemden oder Pullovern und dunklem Sakko gekleidete Mann hatte keinerlei Angaben zu seiner Biografie oder zur Sache gemacht. Sein Verteidiger hatte lediglich am ersten Verhandlungstag eine kurze Erklärung verlesen, in der sein Mandant sein Bedauern ausdrückte, aber auch angab, sich nicht an die Vorkommnisse vom Oktober 2024 erinnern zu können.

An der Unfallstelle wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer reduziert. Foto: Roberto Bulgrin

Der Verteidiger des Angeklagten hatte im Gegensatz zu seinem Mandanten im bisherigen Verhandlungsverlauf häufig das Wort ergriffen. Nach der Verlesung der verkehrstechnischen und medizinischen Gutachten hatte der Jurist genau und ausführlich bei den Sachverständigen nach sehr vielen Details nachgefragt. Mehrfach mussten die Gutachter passen, weil eine Antwort zu spekulativ gewesen wäre oder die angefragten Informationen nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fielen.

„Meine Herren, beruhigen Sie sich“, sagte die Vorsitzende Richterin

Ein Vertreter der als Nebenkläger auftretenden Angehörigen der Opfer der Unfallfahrt hatte angesichts der vielen Fragen gemeint, der Verteidiger des Angeklagten solle einfach seinen Mandanten fragen. Der könne doch sicher genauere Angaben zum Unfallhergang machen als die Sachverständigen. Man solle ihn doch bitte ausreden lassen, er habe seine Kollegen ja auch nicht unterbrochen, meinte daraufhin der Verteidiger. Die Vorsitzende Richterin sah sich schließlich zum Eingreifen genötigt: „Meine Herren, bitte beruhigen Sie sich.“ Aber auch sie, so räumte die Juristin ein, habe teilweise Schwierigkeiten den manchmal sehr ausschweifenden Ausführungen des Verteidigers des Angeklagten zu folgen.

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Am dritten Tag des Prozesses um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil mit drei Toten kam es zu bewegenden Momenten. Mit Spannung war auch das verkehrstechnische Gutachten erwartet worden.

Die Gutachter hatten aufgrund ihrer Untersuchungen angegeben, dass bei Unfallsituationen wie der in Esslingen-Weil in der Regel Brems- und Gaspedal miteinander verwechselt würden. Die Aussagen von Zeugen und Sachverständigen hatten ergeben, dass der Unfallfahrer wohl kurz vor einer roten Ampel, an der bereits zwei Fahrzeuge gewartet haben sollen, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei und auf dem Gehweg die Fußgängergruppe mit der Mutter und den beiden Kindern erfasst habe. Außerdem soll fast gleichzeitig ein Zaun beschädigt und in der Folge der Schaltkasten einer Ampelanlage komplett zerstört worden sein. Der Fahrer touchierte während der Unfallfahrt auch eines der vor der Ampel stehenden Autos. Am Fahrzeug, so hatte sein Fahrer als Zeuge ausgesagt, sei Totalschaden entstanden.

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