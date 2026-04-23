Unfallfahrt von Esslingen-Weil: „Sind mit dem Urteil nicht zufrieden“ – Angehörige wirken wie versteinert

Das Urteil wurde gesprochen – rechtskräftig ist es aber noch nicht. Im Prozess um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil mit drei Toten vor dem Amtsgericht Esslingen verurteilte die Vorsitzende Richterin den 55-jährigen Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung. Ein Vertreter der drei als Nebenkläger auftretenden Angehörigen der Opfer kündigte bereits an, Berufung einlegen zu wollen: „Wir sind mit dem Ergebnis der Verhandlung nicht zufrieden.“ Jeder Prozess um ein Bußgeldverfahren werde mit einem größeren Interesse, mehr Aufmerksamkeit und einer höheren Aufklärung verfolgt als diese Verhandlung mit drei Toten.