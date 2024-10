Am Leonberger Bahnhof fährt ein Mann auf seinem E-Scooter verbotenerweise auf dem Gehweg. Einer jungen Frau wird das zum Verhängnis.

Marius Venturini 02.10.2024 - 16:51 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Leonberg zugetragen hat. Eine 21 Jahre alte Frau befand sich auf dem Gehweg im Bereich des Bahnhofs auf Höhe eines Fußgängerüberwegs. Gleichzeitig fuhr ein bislang unbekannter Mann auf einem E-Scooter verbotenerweise auf dem Gehweg heran und stieß mit der 21-Jährigen zusammen, die zu Boden stürzte. Der Unbekannte erkundigte sich zwar noch nach ihrem Befinden, setzte seine Fahrt jedoch in Richtung des ehemaligen Wertstoffhofes fort – obwohl die Fußgängerin ihm signalisierte, dass eben nicht alles in Ordnung sei. Durch den Unfall erlitt sie leichte Verletzungen.