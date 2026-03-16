Eine Mercedesfahrerin wird auf der A8 rechts überholt und geschnitten. Von wem ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Julia Grinschgl 16.03.2026 - 16:32 Uhr

Eine 40-Jährige ist am Donnerstag gegen 16 Uhr beinahe in einen schweren Unfall verwickelt worden. Die Frau war mit ihrem Mercedes auf der linken Spur der vierspurigen A8 unterwegs. Ein bislang Unbekannter, der mutmaßlich eine silberne Limousine lenkte, wollte sie rechts überholen, blinkte währenddessen nach links und drängte sie mit seinem Auto weiter nach links in Richtung der Leitplanke.