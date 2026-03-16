Eine Mercedesfahrerin wird auf der A8 rechts überholt und geschnitten. Von wem ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 40-Jährige ist am Donnerstag gegen 16 Uhr beinahe in einen schweren Unfall verwickelt worden. Die Frau war mit ihrem Mercedes auf der linken Spur der vierspurigen A8 unterwegs. Ein bislang Unbekannter, der mutmaßlich eine silberne Limousine lenkte, wollte sie rechts überholen, blinkte währenddessen nach links und drängte sie mit seinem Auto weiter nach links in Richtung der Leitplanke.

 

Aufgrund eines Lastwagens musste der Unbekannte letztendlich abbremsen und verblieb zunächst einmal auf dem zweiten Fahrstreifen von links. Wenig später fuhr die Frau kurz vor dem Autobahndreieck Leonberg auf der rechten Fahrbahn der hier zweispurig verlaufenden Straße. Der unbekannte Autofahrer überholte die 40-Jährige erneut von rechts über den Seitenstreifen, schnitt diese und drängte sie ab. Sie bremste stark ab, doch es kam trotzdem zum Kontakt mit dem Wagen des Unbekannten.

An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Fahrer machte sich davon. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu wenden.