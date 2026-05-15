Nach einer Kollision auf der Bundesstraße 14 zwischen Gärtringen und Nufringen hat sich ein Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eddie Langner 15.05.2026 - 12:04 Uhr

Ein unbekannter Autofahrer ist am Mittwochabend nach einer Kollision auf der Bundesstraße 14 zwischen Gärtringen und Nufringen (Kreis Böblingen) geflüchtet. Laut Polizeibericht war ein 87-Jähriger gegen 19 Uhr mit seinem Peugeot auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Nufringen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Gärtringen wollte ein auf der linken Spur fahrender Autofahrer auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er wohl den Peugeot des 87-Jährigen, sodass die beiden Fahrzeuge seitlich kollidierten. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Unbekannte sein Auto und fuhr über die Kreisstraße 1079 in Richtung Gärtringen davon.