Ein Unbekannter hat zwischen Ludwigsburg und Möglingen eine rote Ampel missachtet und dadurch einen Auffahrunfall verursacht. Die Polizei sucht Zeugen, um den Vorfall aufzuklären.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Unbekannter ist am Dienstagabend auf der Landesstraße zwischen Ludwigsburg und Möglingen auf Höhe der Autobahnauffahrt Ludwigsburg-Süd über eine rote Ampel gefahren und hat dadurch einen Unfall verursacht. Um diesen kümmerte er sich aber nicht weiter, weshalb die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen ist.

 

Audi-Fahrerin muss Vollbremsung hinlegen

Der Unbekannte, der laut Zeugen mit einem dunklen VW aus Richtung Ludwigsburg kam, war gegen 18 Uhr einfach geradeaus über die Kreuzung in Richtung Möglingen gefahren, obwohl die dortige Ampel bereits auf Rot umgeschaltet hatte. Nahezu zeitgleich wollte eine 64-jährige Audi-Fahrerin bei Grün von der L1140 nach links in die Westrandstraße abbiegen und musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Ein hinter ihr fahrender 81-Jähriger konnte seinen Porsche nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den Audi auf. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise werden unter Telefon 0 711 / 6 86 90 oder stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegengenommen.