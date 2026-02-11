Ein Unbekannter hat zwischen Ludwigsburg und Möglingen eine rote Ampel missachtet und dadurch einen Auffahrunfall verursacht. Die Polizei sucht Zeugen, um den Vorfall aufzuklären.

Julia Amrhein 11.02.2026 - 15:30 Uhr

Ein Unbekannter ist am Dienstagabend auf der Landesstraße zwischen Ludwigsburg und Möglingen auf Höhe der Autobahnauffahrt Ludwigsburg-Süd über eine rote Ampel gefahren und hat dadurch einen Unfall verursacht. Um diesen kümmerte er sich aber nicht weiter, weshalb die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen ist.