Ein 46-Jähriger hat sich am Sonntag nach einem Unfall in Pleidelsheim einfach aus dem Staub gemacht. Ein anderer Autofahrer heftete sich daraufhin an die Fersen des Mannes – und wurde so Zeuge seiner rasanten Flucht, bei der es unter anderem fast zu einem weiteren Zusammenstoß kam.

Flucht über das Gelände einer Tankstelle

Der Unfall selbst hatte sich laut Polizei gegen 16 Uhr in der Mundelsheimer Straße in Pleidelsheims abgespielt. Dort war der VW-Fahrer wohl aus Unachtsamkeit einem Opel aufgefahren, der verkehrsbedingt hatte abbremsen müssen. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß, lenkte der 46-Jährige seinen hellblauen VW kurz auf das Gelände einer angrenzenden Tankstelle, ehe er aufs Gaspedal trat und seine Fahrt auf der Kreisstraße in Richtung Mundelsheim mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fortsetzte. Ein Zeuge folgte dem 46-Jährigen daraufhin.

An der Einmündung zur Kreisstraße in Richtung Höpfigheim rechnete ein Unbekannter wohl nicht mit dem hohen Tempo des 46-Jährigen und bog nach rechts in Richtung Mundelsheim ab. Der VW-Fahrer überholte den Unbekannten daraufhin über eine Sperrfläche – wohl um einen weiteren Unfall zu verhindern – und setzte seine Fahrt in Richtung Mundelsheim fort. Die Polizei suchte den 46-Jährigen kurz darauf auf und beschlagnahmte seinen Führerschein.

Schaden wird auf 1800 Euro geschätzt

Die Polizei sucht nun den Fahrer des Wagens, der von dem 46-Jährigen überholt wurde, sowie mögliche weitere Zeugen, die sich unter 0 71 44 / 90 00 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de melden mögen. Der 39-jährige Fahrer des Opels wurde bei dem Unfall in Pleidelsheim leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden dürfte sich auf etwa 1800 Euro belaufen.