Ein Zusammenstoß auf einem Feldweg bei Schwaikheim endet dramatisch: Ein 69-Jähriger stürzt und bleibt schwer verletzt liegen – doch der Radfahrer flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.
06.02.2026 - 08:59 Uhr
Am frühen Donnerstagabend wird ein Spaziergang auf einem Feldweg entlang der Kreisstraße zwischen dem Weiler Kreisel und Schwaikheim jäh unterbrochen. Gegen 18.30 Uhr stößt auf Höhe eines Pferdehofes ein bislang unbekannter Fahrradfahrer mit einem entgegenkommenden Fußgänger zusammen. Der Aufprall ist heftig: Der 69 Jahre alte Mann stürzt, schlägt auf und bleibt schwer verletzt liegen.