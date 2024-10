Ein Fiat-Fahrer nimmt in Asperg einem Audi die Vorfahrt, es kommt zum Unfall. Was nun passiert, ist kurios: Drei Männer springen aus dem beschädigten Wagen und laufen davon – das Auto bleibt mit laufendem Motor auf der Kreuzung zurück.

Julia Amrhein 21.10.2024 - 15:27 Uhr

Die Polizei Ludwigsburg sucht Zeugen einer kuriosen Unfallflucht, die sich am Sonntagabend in Asperg ereignet hat. Dabei sollen die Insassen eines Audis nach einem Zusammenstoß abgehauen sein – ohne Auto und ohne Schuld an dem Unfall. Warum die Männer ihr Heil in der Flucht suchten, sollte sich jedoch bald zeigen.