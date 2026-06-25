Ein riskantes Fahrmanöver in Backnang endet mit einem schweren Unfall: Eine 86-Jährige wird verletzt, der Schaden ist hoch – doch der mutmaßliche Verursacher fährt davon.
25.06.2026 - 09:05 Uhr
Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit oder ein rücksichtsloses Manöver – und plötzlich ist die Fahrt beendet. In der Stuttgarter Straße in Backnang ist eine 86 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, entstand dabei ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.