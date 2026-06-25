Ein riskantes Fahrmanöver in Backnang endet mit einem schweren Unfall: Eine 86-Jährige wird verletzt, der Schaden ist hoch – doch der mutmaßliche Verursacher fährt davon.

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit oder ein rücksichtsloses Manöver – und plötzlich ist die Fahrt beendet. In der Stuttgarter Straße in Backnang ist eine 86 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, entstand dabei ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Gegen 10.35 Uhr war die Seniorin mit ihrem Toyota auf der Stuttgarter Straße unterwegs. Als sie an einem Baustellenfahrzeug vorbeifahren wollte, das auf ihrer Fahrspur stand, drängte sich nach Angaben der Polizei ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vor ihr Fahrzeug. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Autos.

Unfallverursacher fährt einfach weiter

Die Wucht des Zusammenstoßes hatte weitere Folgen: Der Toyota der 86-Jährigen wurde von der Fahrbahn gedrängt. Das Fahrzeug prallte anschließend gegen einen geparkten VW Caddy. Die Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen.

Während die Seniorin die Folgen des Unfalls zu bewältigen hatte, setzte der mutmaßliche Verursacher seine Fahrt fort. Ohne anzuhalten und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ er unerlaubt die Unfallstelle.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Die Ermittlungen laufen nun beim Polizeirevier Backnang. Die Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den unbekannten Fahrzeuglenker zu identifizieren.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.