Ein Unbekannter hat einen geparkten BMW in Böblingen gerammt und ist geflüchtet. Blaue Lackspuren hat die Polizei bereits gesichert.

Ulrich Stolte 24.03.2026 - 10:32 Uhr

Rund 2500 Euro Schaden hat ein Unbekannter angerichtet, der am Montagmittag zwischen 12 und 12.30 Uhr einen BMW gestreift hat. Der Wagen war in der Friedrich-List-Straße zwischen ein Einmündungen der Kopernikus- und der Bismarckstraße ordnungsgemäß geparkt gewesen. Der unbekannte Autofahrer stieß gegen die Front des BMW und machte sich anschließend davon.