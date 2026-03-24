Ein Unbekannter hat einen geparkten BMW in Böblingen gerammt und ist geflüchtet. Blaue Lackspuren hat die Polizei bereits gesichert.

Böblingen : Ulrich Stolte (uls)

Rund 2500 Euro Schaden hat ein Unbekannter angerichtet, der am Montagmittag zwischen 12 und 12.30 Uhr einen BMW gestreift hat. Der Wagen war in der Friedrich-List-Straße zwischen ein Einmündungen der Kopernikus- und der Bismarckstraße ordnungsgemäß geparkt gewesen. Der unbekannte Autofahrer stieß gegen die Front des BMW und machte sich anschließend davon.

 

Die Polizei ermittelt und hat am BMW bereits blaue Lackspuren gesichert. Jetzt sucht sie Zeugen. Die Telefonnummer der Ermittler lautet 070 31 / 13 25 00, die E-Mail-Adresse ist boeblingen.prev@polizei.bwl.de.