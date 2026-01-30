Ein Autofahrer ist wohl beim Rangieren gegen den Brunnen auf dem Marktplatz in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) gefahren. Doch wer war es?

Julia Amrhein 30.01.2026 - 11:12 Uhr

Ein Unbekannter ist zur Wochenmitte gegen den Brunnen auf dem Marktplatz in Bönnigheim gefahren. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfall auf der Kreuzung Haupt- und Kirchstraße wohl beim Rangieren passiert sein muss. Wann genau der Brunnen beschädigt wurde, ist noch unklar. Eingegrenzt wird der Zeitraum auf zwischen Mittwoch und Donnerstag, 12.15 bis 9.45 Uhr.