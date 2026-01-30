Ein Autofahrer ist wohl beim Rangieren gegen den Brunnen auf dem Marktplatz in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) gefahren. Doch wer war es?

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Unbekannter ist zur Wochenmitte gegen den Brunnen auf dem Marktplatz in Bönnigheim gefahren. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfall auf der Kreuzung Haupt- und Kirchstraße wohl beim Rangieren passiert sein muss. Wann genau der Brunnen beschädigt wurde, ist noch unklar. Eingegrenzt wird der Zeitraum auf zwischen Mittwoch und Donnerstag, 12.15 bis 9.45 Uhr.

 

Unfallwagen dürfte erheblich beschädigt worden sein

Der Schaden am Ganerben-Brunnen wird auf 1500 Euro geschätzt. Laut Polizei dürfte allerdings auch das Auto stark beschädigt worden sein. Bisherige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Wagen im Bereich der Rücklichter beschädigt wurde und die Heckscheibe zudem zersplitterte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter 0 71 42 / 40 50 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.