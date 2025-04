Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag einen 18-Jährigen beobachtet haben, der ein geparktes Auto beschädigt hat und mit erhöhter Geschwindigkeit in Schlangenlinien wegfuhr.

Nathalie Mainka 25.04.2025 - 11:26 Uhr

Das Polizeirevier Ditzingen ermittelt derzeit gegen einen 18-Jährigen, der in der Nacht zum Donnerstag, 24. April, alkoholisiert in Gerlingen in eine Unfallflucht verwickelt war und sucht weitere Zeugen beziehungsweise auch geschädigte Personen. Der junge Mann, der in einem Ford unterwegs war, war kurz nach Mitternacht einem 34-Jährigen aufgefallen. Dieser hatte der Polizei gemeldet, dass ein Ford in Schlangenlinien fahren würde und hierbei in der Weilimdorfer Straße gegen einen geparkten BMW geprallt war. Anschließend hatte der Ford-Lenker mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit die Flucht ergriffen. Der 34-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte gemeinsam mit einem weiteren 30-jährigen Zeugen zumindest teilweise die Fahrtstrecke des Ford-Fahrers nachverfolgen. So war der 18-Jährige laut Informationen der Polizei in der Feuerbacher Straße in Richtung Stuttgart-Giebel unterwegs und soll im dortigen Bereich nahe eines Discounters eine weitere bislang unbekannte Person abgeholt haben. Letztlich stoppte die Polizei den 18-Jährigen, der inzwischen wieder alleine im Auto saß, in der Weilimdorfer Straße. Die polizeiliche Kontrolle ergab, dass der junge Autofahrer gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und den Ford wohl unbefugt genutzt hatte. Ein Atem-Alkoholtest brachte ein positives Ergebnis von mehr als 1,5 Promille, sodass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden konnte noch nicht abschließend geschätzt werden. Die Polizei bittet weitere Zeugen und insbesondere Personen, die durch die Fahrweise des Ford-Lenkers geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer: 0 71 56/4 35 20 oder per E-Mail an: ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.