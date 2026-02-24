Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht auf der Tübinger Straße in Holzgerlingen. Der Fahrer eines Sattelzugs hat einen Pick-up gestreift und sich dann davon gemacht.

Eddie Langner 24.02.2026 - 13:37 Uhr

Gegen 10.35 Uhr ereignete sich am Montag eine Unfallflucht im Bereich der Tübinger Straße und der Auffahrt auf die Bundesstraße 464 bei Holzgerlingen. Wie die Polizei berichtet, war ein bislang unbekannter Sattelzugfahrer dort nach rechts in Fahrtrichtung Böblingen abgebogen, während ein 20-Jähriger mit seinem Ford Pick-up nach links in Richtung Weil im Schönbuch fahren wollte. Beim Abbiegen schwenkte der Sattelauflieger des Unbekannten aus und touchierte den Pick-up, sodass ein Sachschaden von etwa 3500 Euro entstand.