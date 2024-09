Rund zwei Stunden nach einem Unfall in der Ditzinger Straße in Leonberg-Höfingen meldet sich der Verursacher bei der Polizei – betrunken.

Wiebke Kahns 12.09.2024 - 14:12 Uhr

Vermutlich weil er alkoholisiert gewesen ist, verursachte ein 53-jähriger Opel-Fahrer einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Er befuhr laut Polizei am Mittwoch zwischen 19.30 Uhr und 20.10 Uhr die Ditzinger Straße in Höfingen. Dabei kollidierte er mit einem VW, der am Fahrbahnrand der Ditzinger Straße geparkt war. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, flüchtete der 53-Jährige vom Unfallort. Rund zwei Stunden später meldete er den Unfall der Polizei. Damit dieser aufgenommen werden konnte, kehrte er anschließend in die Ditzinger Straße zurück. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Der 53-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.