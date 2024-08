Vermutlich mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug streift ein Unbekannter zwei Autos so, dass sich seine Arbeitsmaschine in den Fahrzeugen verhakt. Die Polizei sucht Zeugen.

Sophia Herzog 16.08.2024 - 13:47 Uhr

Ein Sachschaden von insgesamt 27 000 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht, die sich am Montag zwischen 18.45 Uhr und 20.15 Uhr in der Ditzinger Straße in Leonberg ereignet hat. Ein Autofahrer streifte wahrscheinlich im Vorbeifahren zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, einen Mercedes und einen Ford. Das berichtet die Polizei. Sie geht davon aus, dass der noch Unbekannte mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug mit angehängter Arbeitsmaschine unterwegs gewesen sein könnte und sich ein Teil der Arbeitsmaschine mit den Karosserien der beiden PKW verhakte. Der Unbekannte machte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefonisch unter: 0 71 52 / 60 50 oder per Mail unter: leonberg.prev@polizei.bwl.de.