Ein Kleintransporter-Fahrer kommt in Möglingen von der Straße ab, nachdem ihm plötzlich ein Auto auf der eigenen Spur entgegenkommt.
11.02.2026 - 15:38 Uhr
Ein Kleintransporter-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in Möglingen von der Fahrbahn abgekommen, nachdem ihm plötzlich ein Auto auf der eigenen Spur entgegenkam. Laut Polizei hatte sich der betroffene 40-Jährige gegen 14.15 Uhr in der Daimlerstraße auf dem Linksabbiegerstreifen in Richtung Raiffeisenstraße eingeordnet, als ihm seinen Angaben zufolge plötzlich ein Fahrzeug entgegenkam, die durchgezogene Fahrbahnmarkierung überquerte und so auf seine Fahrbahn geriet.