Zusammenstoß mit Geländer und Bahnschranke

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 40-Jährige nach links aus, geriet auf den gegenüberliegenden Gehweg und prallte dort gegen ein Geländer sowie eine Bahnschranke. Dadurch entstand ein Schaden von gut 8000 Euro am Transporter, der zudem nicht mehr weiterfahren konnte. Der Autofahrer setzte seinen Weg unterdessen fort. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, sich unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu wenden.