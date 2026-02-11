Ein Kleintransporter-Fahrer kommt in Möglingen von der Straße ab, nachdem ihm plötzlich ein Auto auf der eigenen Spur entgegenkommt.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Kleintransporter-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in Möglingen von der Fahrbahn abgekommen, nachdem ihm plötzlich ein Auto auf der eigenen Spur entgegenkam. Laut Polizei hatte sich der betroffene 40-Jährige gegen 14.15 Uhr in der Daimlerstraße auf dem Linksabbiegerstreifen in Richtung Raiffeisenstraße eingeordnet, als ihm seinen Angaben zufolge plötzlich ein Fahrzeug entgegenkam, die durchgezogene Fahrbahnmarkierung überquerte und so auf seine Fahrbahn geriet.

 

Zusammenstoß mit Geländer und Bahnschranke

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 40-Jährige nach links aus, geriet auf den gegenüberliegenden Gehweg und prallte dort gegen ein Geländer sowie eine Bahnschranke. Dadurch entstand ein Schaden von gut 8000 Euro am Transporter, der zudem nicht mehr weiterfahren konnte. Der Autofahrer setzte seinen Weg unterdessen fort. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, sich unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu wenden.