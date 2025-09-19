Eine 21-Jährige wollte die Hindenburgstraße in Murr (Kreis Ludwigsburg) an einer Fußgängerampel überqueren. Plötzlich fährt ein Autofahrer los.

Julia Amrhein 19.09.2025 - 14:04 Uhr

Eine 21-Jährige ist am Donnerstagabend in Murr von einem Auto touchiert worden. Der Fahrer machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 20.50 Uhr an der Haltestelle „Ortsmitte“ in der Hindenburgstraße aus dem Bus gestiegen. Anschließend wollte sie die Straße an der grünen Fußgängerampel überqueren.