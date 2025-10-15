Ein Autofahrer hat am Dienstag in Neckarrems (Kreis Ludwigsburg) beobachtet, wie ein Kleinwagen gegen einen Pfosten auf dem Gehweg fuhr und diesen herausriss. Doch wer saß am Steuer?

Julia Amrhein 15.10.2025 - 11:05 Uhr

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer eines Kleinwagens, der am Dienstagnachmittag in Neckarrems gegen einen Sperrpfosten gefahren ist und sich anschließend aus dem Staub gemacht hat. Gemeldet hatte den Unfall ein anderer Autofahrer, der gegen 16.40 Uhr die Fellbacher Straße in Richtung Remstalstraße gefahren war, als er einen lauten Schlag hörte.