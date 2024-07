Unfallflucht in Remseck am Neckar

Dank aufmerksamer Zeugen konnte eine Unfallflucht in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) schnell aufgeklärt werden. Die Autofahrerin musste sich einem Alkoholtest unterziehen.

Nicole Töppke 08.07.2024 - 17:06 Uhr

Durch das vorbildliche Verhalten aufmerksamer Zeugen konnte am Samstag eine Unfallflucht in der Straße „Neckaraue“ in Remseck am Neckar bereits kurz nach der Tat aufgeklärt werden. Die Zeugen hatten beobachtet, wie eine zunächst unbekannte Person am Steuer eines Opel Corsa gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Sprinter prallte und sich anschließend in Richtung Ludwigsburg aus dem Staub machte. Die Zeugen verständigten sofort die Polizei und teilten das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs mit.