Am Karfreitag bemerkt eine 52-Jährige Schäden an ihrem Opel Adam, den sie in der Hofener Straße geparkt hatte. Die Polizei vermutet Unfallflucht und bittet um Hinweise.

Anna Simon 22.04.2025 - 11:51 Uhr

Die Fahrerin eines Opel Adam hat am Karfreitag eine böse Überraschung erlebt: Als sie gegen 10.30 Uhr ihr orangefarbenes, in der Hofer Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt geparktes Auto abholen wollte, bemerkte sie laut Polizei am Gefährt Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.